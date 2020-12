Riverdale 5, la gravidanza di Vanessa Morgan parte della trama

Si avvicina l’uscita di “ Riverdale 5 ”, che i fan potranno gustare a partire dal 20 gennaio 2021 . Vanessa Morgan , tra i membri più noti del cast della serie TV targata “The CW”, ha parlato del prossimo ciclo di episodi, offrendo un’importante anticipazione. Vi sarà un salto temporale, come tutti gli appassionati sanno ormai da tempo e l’attrice ha spiegato come gli sceneggiatori abbiano incluso la sua gravidanza nella trama della quinta stagione.

Vanessa Morgan ha condiviso con i suoi fan una foto sul suo profilo ufficiale Instagram, scrivendo un interessante post: “Sono ufficialmente in maternità! Sono davvero grata nei confronti degli showrunner e produttori per essersi mostrati così disponibili con me. Hanno inserito la mia gravidanza nella trama della serie. Sono orgogliosa del mio corpo, che mi ha consentito di lavorare anche quando ero incinta di quasi nove mesi. Ora è arrivato il momento di avere un bambino!”.

Riverdale 5, cosa sappiamo

approfondimento

Non si sa molto sulla trama della quinta stagione di “Riverdale”, anche se il trailer ufficiale ha fornito qualche indizio in più. Viene fornito un recap di quanto accaduto in precedenza e poi si allude agli equilibri del gruppo, in merito alle coppie. Verona ha infatti scoperto cos’è accaduto tra Betty e Archie, probabilmente durante il ballo scolastico. Spazio inoltre per un corpo senza vita, l’incontro tra Betty e Jughead con Bret in prigione e il pericolo corso da Jellybean.

A ciò si aggiunge la presenza di un terrificante assassino che si aggira per l’autostrada. Guida un enorme truck con uno scheletro incatenato sul paraurti anteriore. Grande attesa per i nuovi episodi, sia per quelli che faranno da raccordo con la fine dell’anno scolastico, sia quelli post salto temporale. I fan avranno modo di ritrovare i propri protagonisti in seguito al periodo del college. Ormai adulti, saranno richiamati tutti verso la cittadina, seppur per motivi diversi. Tutti cambiati ma in qualche modo uniti dal tempo trascorso lì e dalle folli avventure vissute.