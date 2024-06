Richard Curtis, regista di Love Actually svela il nuovo film di Natale

Si tratta del suo primo cartoon e uscirà ufficialmente su Netflix a dicembre 2024. Al Festival Internazionale del film d'animazione di Annecy, ha presentato in anteprima 6 minuti della pellicola. Il progetto è un adattamento di tre libri dello sceneggiatore: "The Empty Stocking", "Snow Day" e l’omonimo "That Christmas"

Richard Curtis, regista dell’iconico film natalizio Love Actually-L’amore Davvero e sceneggiatore di Notting Hill e Il diario di Bridget Jones, è pronto a fare il suo esordio nei cartoon. L’11 giugno al Festival Internazionale del film d'animazione di Annecy, ha presentato in anteprima 6 minuti del suo lungometraggio That Christmas. Il suo debutto in questa tipologia di contenuti, supportato da Netflix, è diretto dall'animatore di Dragon Trainer Simon Otto e prodotto da Nicole P. Hearon (Moana, Frozen ) e Adam Tandy. La pellicola uscirà sulla piattaforma proprio a dicembre 2024.

Il film d’animazione

That Christmas, adattamento della trilogia di libri scritti da Richard Curtis The Empty Stocking, Snow Day e l’omonimo That Christmas, è ambientato sullo sfondo di un'immaginaria cittadina balneare chiamata Wellington-on-Sea. La storia si svolge nel periodo che precede il giorno di Natale: una mostruosa bufera di neve colpisce la regione e ostacola così il ritorno dei genitori da un evento sociale nella città vicina. I figli rischiano di rimanere da soli, senza nessuno che possa tenere loro compagnia nel giorno più magico dell’anno. Riguardo alla sua prima avventura come regista di un film d'animazione Curtis, come riporta il sito Deadline, ha raccontato: “Quando giri film nella vita reale, per così dire, è tutto solo stampato e non vedi nulla finché all'improvviso non arrivi quel giorno ed ecco il set. Qui è stato così emozionante perché così puoi scrivere battute in cose che stai già vedendo”. Oltre ai membri di prim'ordine Cox, Fiona Shaw, Jodie Whittacker e Bill Nighy, il cast vocale comprende anche una serie di attori bambini.