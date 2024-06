I film da vedere in streaming a giugno 2024. FOTO

8/15 The Walt Disney Company

Diane Von Furstenberg: Woman in charge - Disney+. Arriva il 25 giugno il film che offre uno sguardo inedito sulla vita irrefrenabile di Diane Von Furstenberg. In un momento in cui l’uguaglianza di genere e la questione femmini le sono in primo piano, la sua vita è un esempio di empowerment, resilienza, imprenditorialità e stile. Non si è mai vista come una vittima del sessismo, Diane, ma ha abbracciato la sua femminilità in modo forte e profondo, tracciando un percorso per sua figlia e per intere generazioni di donne