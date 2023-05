Shark 2 - L'abisso, trailer del sequel di The Meg con Jason Statham

Cinema

Film horror, quando la paura arriva dall'acqua

Dallo squalo bianco dell'Isola di Amity al serpente Anaconda del Rio delle Amazzoni, passando per il coccodrilllo di Lake Placid, un viaggio alla scoperta delle opere più terrificanti che hanno come protagoniste creature che hanno scelto come campo di battaglia l'acqua

A volte basta un dettaglio per impressionare il mondo. Per esempio un'appendice nera che affiora dal mare e si trasfigura in un incubo per tutti i natanti. Quella minacciosa pinna dorsale non ha solo spaventato milioni di spettori sparsi per l'intero globo terraqueo. Il cartilagineo triangolo del Carcharodon carcharias ha segnato per sempre la storia della settima arte. Dopo Lo Squalo diretto sa Steven Spielberg nel 1975, (FOTO) il cinema non è stato più lo stesso.

Il mostro della laguna nera (Creature from the Black Lagoon) è un film horror fantascientifico del 1954 diretto da Jack Arnold, girato in bianco e nero in formato stereoscopico. Considerato un film di culto, è una delle opere cinematografiche più celebri degli anni cinquanta e uno dei classici della storia del cinema fantascientifico. Il suo successo innescò la produzione di due seguiti (La vendetta del mostro del 1955 e Il terrore sul mondo del 1956). La creatura è diventata un'icona pop, non solo in ambito cinematografico.