"Un altro ferragosto", Virzì continua la storia dopo ventotto anni

A Ventotene, dopo tanti anni, tornano a confrontarsi due gruppi sociali che più diversi non si potrebbe. Abitano in due case vacanza vicinissime, proprio come in "Ferie d'agosto". Qualche personaggio non c'è più, altri hanno attraversato una vita difficile, qualcuno si unisce. C'è anche chi si trova a fare i conti definitivi della propria esistenza. Con leggerezza e introspezione Paolo Virzì dà un seguito al suo film del 1996