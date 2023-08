Freelance, il trailer del film con John Cena

freelance, i dettagli del film



L’attore ed ex wrestler sarà un agente speciale chiamato a tornare in azione per garantire la sicurezza della giornalista interpretata da Alison Brie; insieme alla coppia troveremo anche l’attore colombiano Juan Pablo Raba nel ruolo di Venegas. Il trio si ritroverà inaspettatamente a cercare di mettersi in salvo dai pericoli della giungla e da una squadra determinata a dar loro la caccia.

Il trailer ha brevemente raccontato la trama della pellicola in uscita nelle sale cinematografiche statunitensi tra poche settimane, più precisamente il 6 ottobre. Nel cast del film anche Christian Slater.