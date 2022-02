Peacemaker, la serie con John Cena rinnovata per la stagione 2

James Gunn pronto a tornare come regista e sceneggiatore anche per la nuova stagione. Ha inoltre dato un importante annuncio ai fan DC Condividi

James Gunn ha fatto nuovamente centro. Dal cinema alla televisione, il risultato non cambia. La sua serie TV Peacemaker ha conquistato pubblico e critica. Lo show, che ha come protagonista John Cena, è stato infatti già rinnovato per la seconda stagione. Le avventure di questo folle personaggio sono soltanto all’inizio. Una notizia esaltante per tutti i fan della DC, che ora vogliono nuovi titoli di tale calibro relativi al DC Extended Universe (DCEU). La garanzia sulla qualità dei nuovi episodi, in arrivo non si sa quando, è data proprio dalla conferma di James Gunn, sia come regista che sceneggiatore. La creatura resta nelle sue mani.

Un'opportunità davvero ghiotta per John Cena, la cui carriera attoriale ha di fatto preso il volo negli ultimi anni. Da The Suicide Squad a Fast & Furious 9, punti più alti di una carriera da attore che ha avuto inizio nel 2006. In merito si è espresso lo stesso James Gunn: "Creare Peacemaker è stato uno dei veri momenti salienti della mia vita, sia professionale che non, con John Cena e l'incredibile team creativo che mi circonda, così come i nostri partner di HBO Max. Avere qualcosa che tutti amiamo, a sua volta così tanto amata dal pubblico, è stata un'esperienza meravigliosa. Non vedo l'ora che le persone vedano dove andrà il Team Peacemaker nella seconda stagione".