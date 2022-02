John Cena accanto a Willy il Coyote nel prossimo film dei Looney Tunes

Continua a gonfie vele la carriera cinematografica di John Cena che è entrato ufficialmente a far parte del cast di Coyote vs. Acme di Dave Green. Film ispitato alle vicende di Willy il Coyote e Beep Beep dei Loney Tunes, ingaggia Cena ad intepretare il boss della celebre ACME Corporation Condividi

Il noto wrestler statunitense, da anni con una carriera avviata anche nel cinema, è stato scelto dal regista Dave Green come star protagonista del cast dedicato al nuovo film Coyote vs. Acme. Una storia ibrida, a metà strada tra il live action e il mondo dell’animazione, che vedrà John Cena catapultato nel divertente universo dei Looney Tunes. Il racconto è liberamente ispirato al mondo dei cartoni animati e dall’omonimo articolo umoristico scritto e pubblicato da Ian Frazier per The New Yorker che racconta il caso giudiziario fittizio intitolato per l’appunto Coyote vs. Acme.

John Cena reciterà in Coyote vs. Acme

Dopo il successo dei recenti Bumblebee, Fast & Furious 9 – The Fast Saga e The Suicide Squad – Missione suicida, John Cena torna sul grande schermo, questa volta nelle vesti di protagonista della commedia d'animazione prodotta da Warner Bros. e in arrivo nelle sale americane nel 2023. Il titolo del film? Coyote vs. Acme, diretto da Dave Green (Tartarughe Ninja – Fuori dall'ombra), con la sceneggiatura di Samy Burch, che è liberamente ispirata all'articolo umoristico scritto e pubblicato da Ian Frazier per The New Yorker e vede l'attore immerso nel mondo dei Looney Tunes. Simpatici personaggi dei cartoni animati – tra cui lo stesso Willy il Coyote e il compagno di peripezie Beep Beep, ma anche Bugs Bunny, Duffy Duck, Titti, Silvestro e molti altri – che tutti noi abbiamo imparato ad amare da bambini e adolescenti. Presente tra i nomi ricorrenti nella pellicola, anche quello di James Gunn che, dopo aver diretto Cena in The Suicide Squad e Peacemaker, veste ora i panni di produttore accanto al collega Chris DeFaria.