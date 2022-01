Peacemaker, trailer Red Band (senza censure) della serie con John Cena

HBO Max ha presentato in queste ore un gustosissimo trailer “Red Band” (ossia “senza censure”): si tratta del video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissima serie televisiva Peacemaker.

Quest'ultima è lo spin-off di Suicide Squad, interpretato da John Cena e diretto da James Gunn.

Lo show arriverà tra poche settimane su HBO Max per raccontare in maniera dissacrante e irresistibile le gesta del vigilante nato in casa DC Comics.

È Peacemaker, l'eroe che abbiamo visto in The Suicide Squad – Missione suicida, interpretato da John Cena. Il film di cui questo show televisivo nasce come costola di Adamo era diretto esso stesso da James Gunn.

Potete guardare il trailer “Red Band” (ovvero senza censure) di Peacemaker nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo. A introdurre il tutto è John Cena stesso, per la gioia dei fan.