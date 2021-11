Peacemaker, nuova clip video per la serie con John Cena

John Cena, leggenda del wrestling mondiale nonché volto del grande e piccolo schermo, ha rubato la scena a San Diego dove si è svolta l'edizione speciale di fine novembre del Comic-Con. Cena si è presentato sul palco nei panni di Peacemaker, il personaggio da lui interpretato nella serie omonima che sta per debuttare in tv su HBO Max. In quel contesto, una nuova clip video ha mostrato ai fan in attesa del prodotto a puntate un po' dello spirito del supereroe: massiccio, spregiudicato ma, soprattutto, irriverente .

La nuova clip video con John Cena

Manca poco ormai al debutto in tv di “Peacemaker”, il nuovo show chiamato ad espandere la grande storia dei personaggi dell'universo DC, e tra i fan c'è già la certezza che il personaggio di John Cena, Christopher Smith/Peacemaker, ruberà il cuore degli appassionati del genere. Peacemaker, il supereroe che - come suggerisce il nome - è chiamato a instaurare la pace ad ogni costo, si presenta davvero irresistibile, non solo per le straordinarie doti fisiche del pluricampione sportivo ma anche per le esilaranti battute scritte per il suo personaggio. Il trailer mostrato al DC Fandome californiano, è un'estensione di alcuni frammenti già mostrati in anteprima (i dettagli sul progetto circolano pubblicamente ormai da moltissimi mesi); la clip mostra il protagonista John Cena convalescente in ospedale. Il protagonista si presenta come supereroe ad un addetto alle pulizie che, naturalmente, non gli crede. L'uomo lo prende in giro e subito lo paragona ad un altro corpulento beniamino dello schermo, Aquaman. La reazione di Peacemaker non è affatto pacata.