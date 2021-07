Peacemaker, sguardo alla serie spin-off di The Suicide Squad

Tra i nuovi ingressi nel cast troviamo Danielle Brooks (Tasha Jefferson in Orange Is the New Black), che interpreterà il ruolo di Leota Adebayo, Steve Agee , che sarà ancora una volta, come in The Suicide Squad, la guardia del carcere di Belle Reeves e l’aiutante di Amanda Waller, interpretata da Viola Davis.

John Cena vestirà i panni del protagonista. Al suo fianco ci saranno Chukwudi Iwuji (When They See Us), che vestirà i panni di Clemson Murn, Lochlyn Munro (Riverdale), nel ruolo di Larry Fitzgibbon, Annie Chang (Shades of Blue), che presterà il suo volto alla Detective Sophie Song e infine Christopher Heyerdahl (Togo), che sarà il Captain Locke.

Peacemaker, lo spin-off è in arrivo a gennaio del 2022

La serie sarà composta da ben 8 episodi e la sua uscita è stata programmata per gennaio del 2022. Non è stata ancora ufficializzata la sinossi, ma sappiamo che il racconto andrà ad indagare sulle origini di Peacemaker, l’uomo che ricerca la pace con tutti i mezzi a sua disposizione, anche se, per ottenerla, è costretto a uccidere molte persone.

“Peacemaker è un farabutto. Non si tratta di un bravo ragazzo.” Ha dichiarato il regista James Gunn. “Indossa un costume ridicolo, ma ha dei valori molto interessanti. Vuole la pace ad ogni costo, non importa quante persone dovrà uccidere per ottenerla. Sembra assurdo, ma in realtà ha molto senso. La sua personalità e la lotta personale per il raggiungimento del suo scopo saranno esplorate in uno show suddiviso in 8 episodi”.

John Cena, chi è il protagonista di Peacemaker

Nato nel 1977 a West Newbury, John Cena è uno dei più grandi wrestler della WWE, un rapper e un attore molto celebre.

Nel 2005 ha pubblicato il disco “You Can’t See Me”, che è entrato al 15esimo posto della Billboard 200 degli USA.

Come attore, John Cena ha recitato in pellicole come Presa Mortale (2006), Legendary (2010), Le sorelle perfette (2015), Daddy’s Home (2015) e, infine, nel lungometraggio The Suicide Squad - Missione Suicida (2021).