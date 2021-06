The Suicide Squad, il trailer finale del film di James Gunn

Il nuovo film di James Gunn arriverà al cinema in Italia il 5 agosto 2021. In questo trailer particolare attenzione a Bloodsport, l’uomo che ha spedito Superman in terapia intensiva Condividi:

È stato lanciato sui social il nuovo e decisamente movimentato trailer di “The Suicide Squad”. Il nuovo film di James Gunn continua a far parlare di sé e promette spettacolo. I fan si aspettano qualcosa di molto simile a “Guardiani della Galassia” ma con maggiore libertà, non essendo così legato a una trama generale come nel MCU.

approfondimento The Suicide Squad, ecco il trailer in italiano Il 5 agosto 2021 la pellicola farà il proprio esordio nei cinema italiani, mentre negli USA sarà disponibile dal giorno dopo. Tutto lo spettacolare cast è all’opera in questo filmato, con gli attori coinvolti in un gioco social. Chi lo ha lanciato sui propri profili ha infatti scherzato con i fan, chiedendo loro di non diffonderlo, perché si tratta di materiale confidenziale.