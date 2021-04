The Suicide Squad, nuove scene nel secondo trailer

Appuntamento fissato per il 6 agosto 2021 per l’uscita al cinema di “The Suicide Squad”, versione reboot/sequel di James Gunn Condividi:

Nuovo trailer presentato per “The Suicide Squad”. Si tratta della versione preparata per le sale cinematografiche. Solitamente sono presenti in queste versioni le stesse immagini già mostrate nella versione VM, con eccezion fatta per quelle più violente. È quello che accade nella maggior parte dei casi con i green band trailer, ma James Gunn ha chiesto esplicitamente di inserire stralci inediti del suo film, così da rendere unico questo “Rebellion Trailer”, com’è definito sui canali social di Warner Bros.

Ecco le parole del regista su Twitter: "Anche se è il primo d'aprile, l'unico scherzo qui è il fatto che tutti questi supervillain abbiano accettato di lavorare per Amanda Waller. Ecco il nuovo trailer per 'The Suicide Squad'. Ci vediamo al cinema il 6 agosto. Ho insistito perché non uscissero due trailer identici. Mi fa arrabbiare quando accade. Diamo un motivo ai fan per guardarli entrambi, concentrandoci su aspetti differenti del film. L'intera pellicola è stata girata in IMAX, con cineprese IMAX. Il cinema è dunque il modo migliore per vederlo. Per chi si chiedeva cosa ci fosse sul retro della giacca di Harley, ora lo sapete. #LiveFastDieClown".