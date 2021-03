The Suicide Squad, ecco il trailer in italiano

Nella giornata di venerdì 26 marzo la Warner Bros ha pubblicato il primo trailer italiano di The Suicide Squad , decimo film dell'universo narrativo DC e sequel di Suicide Squad (2016). Tornano i personaggi interpretati da Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis e Jai Courtney, con parecchie new entry pesanti come Idris Elba, John Cena, Peter Capaldi, Alice Braga, Nathan Fillion e Sylvester Stallone, fra gli altri.

Il trailer è ironico, adrenalinico e ad alto tasso di parolacce, nel puro stile che ha fatto di James Gunn uno dei registi più ricercati di Hollywood dopo il successo dei due “volumi” di Guardiani della Galassia nel 2014 e nel 2017. La trama di The Suicide Squad ha un canovaccio consolidato: un gruppo di super cattivi viene assoldato per compiere missioni potenzialmente suicide, in cambio di uno sconto di pena. Al momento ancora nessuna indicazione precisa sull'arrivo in streaming in Italia, ma c'è una data – incrociando le dita – sull'approdo in sala: 5 agosto 2021.