Peacemaker, la prima clip della serie TV con protagonista John Cena

È stata diffusa sui canali ufficiali della piattaforma di streaming il primo video che mostra le immagini della serie televisiva con protagonista il famoso attore, wrestler e rapper statunitense. Lo show è lo spin-off del film "The Suicide Squad" di James Gunn, creato e prodotto dallo stesso regista (che lo definisce il prequel della sua pellicola). Debutterà a gennaio su HBO Max

Condividi:

I canali ufficiali di HBO Max hanno diffuso la prima clip di “Peacemaker”, l'attesissima serie televisiva con protagonista John Cena che debutterà a gennaio sulla piattaforma di streaming video. Si tratta di uno spin-off del film del 2021 “The Suicide Squad” diretto da James Gunn, e infatti lo show è realizzato dallo stesso regista della fortunata pellicola, creato e prodotto da lui. Gunn ha dichiarato a chiare lettere che questo telefilm sarà il prequel della sua pellicola cinematografica.



“Peacemaker sarà un prequel, perché durante la storia si potrà scoprire da dove viene il personaggio. C’è un momento in The Suicide Squad in cui Bloodsport parla di suo padre, e Peacemaker fa un cenno con la testa. Quello è il seme da cui ha preso spunto tutta la serie su Peacemaker”, queste le parole di James Gunn.



Del cast originario di “The Suicide Squad - Missione suicida” c’è John Cena, che qui riprenderà il suo ruolo “bifronte” di Christopher Smith/Peacemaker. Ma se nel film doveva condividere il protagonismo con altri due illustri colleghi, ossia Margot Robbie e Idris Elba (rispettivamente nei panni di Harleen Quinzel/Harley Quinn e Robert DuBois/Bloodsport), qui invece l'attore, wrestler e rapper statunitense sarà davvero la prima donna, come si suol dire.



Potete guardare la clip ufficiale tratta dalla serie televisiva “Peacemaker” nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



Il personaggio di Peacemaker

approfondimento Peacemaker, sguardo alla serie spin-off di The Suicide Squad Come il titolo dichiara apertamente, il protagonista della serie televisiva sarà appunto Peacemaker, nella duplice veste di Cristopher Smith e del suo alias. Si tratta di un vigilane pacifista che lotta per riportare la pace. Ed è in buona, buonissima compagnia.

Al fianco di John Cena ci saranno Chukwudi Iwuji (When They See Us), alias Clemson Murn; Lochlyn Munro (Riverdale) nella parte di Larry Fitzgibbon; Annie Chang (Shades of Blue) che impersonerà la detective Sophie Song; Christopher Heyerdahl (Togo) reciterà nel ruolo di Captain Locke. Danielle Brooks (Tasha Jefferson in Orange Is the New Black) sarà Leota Adebayo; Steve Agee ancora una volta (come in The Suicide Squad) si calerà nella parte di John Economos, la guardia del carcere di Belle Reeves, nonché aiutante di Amanda Waller, interpretata da Viola Davis.

Si aggiungono al cast stellare anche Robert Patrick, nella parte di Auggie Smith; Jennifer Holland in quella dell’agente dell’NSA Emilia Harcourt e Freddie Stroma, con un ruolo da vigilante e alter ego di un procuratore distrettuale intenzionato a vendicare l’uccisione della sua famiglia per mano di un clan mafioso. Dulcis in fundo, Elizabeth Faith Ludlow sarà Keeya e Rizwan Manji interpreterà Jamil.



La serie approfondimento The Suicide Squad, ecco il trailer in italiano La serie televisiva “Peacemaker” sarà composta da otto episodi in cui verranno indagate le origini del protagonista, l'uomo che ricerca la pace con qualsiasi mezzo a sua disposizione, anche se - paradossalmente - per ottenerla è costretto a uccidere molte, moltissime persone. “Peacemaker è un farabutto. Non si tratta di un bravo ragazzo”, questa presentazione bel lontana dall'essere un encomio viene direttamente dal regista James Gunn, creatore e produttore della serie che è il prequel (sue parole) del fortunato film che ha appena diretto. Gunn aggiunge però poi qualcosa che sì, potrebbe suonare vagamente un encomio: “Indossa un costume ridicolo, ma ha dei valori molto interessanti. Vuole la pace a ogni costo, non importa quante persone dovrà uccidere per ottenerla. Sembra assurdo, ma in realtà ha molto senso. La sua personalità e la lotta personale per il raggiungimento del suo scopo saranno esplorate in uno show suddiviso in otto episodi”.