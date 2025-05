Bruce Springsteen, dall'album country perduto ecco il singolo Repo Man

Il rocker del New Jersey riscopre il passato e fa uscire dal cappello un nuovo assaggio che arriva dall’archivio perduto. Ed è così che un tassello dimenticato torna alla luce. Il brano, ora disponibile sulle piattaforme digitali, fa parte dell’album inedito “Somewhere North of Nashville”, una delle sette raccolte rimaste fino a oggi inedite, che troveranno finalmente spazio nella collezione Tracks II: The Lost Albums, in uscita il 27 giugno 2025 per Sony Music

È uscita nelle scorse ore sulle piattaforme digitali la canzone Repo Man di Bruce Springsteen, un nuovo singolo che giunge dritto dritto dall'album country “perduto”



Il rocker del New Jersey sta riscoprendo il passato, e stavolta fa uscire dal cappello un nuovo assaggio che arriva dall’archivio perduto. Ed è così che un tassello dimenticato torna alla luce, grazie alla riapertura dei cassetti della storia musicale del Boss, il quale propone un nuovo viaggio nelle pieghe del tempo. Il sopracitato brano, ora disponibile sulle piattaforme digitali, fa parte dell’album inedito Somewhere North of Nashville, una delle sette raccolte rimaste fino a oggi inedite, che troveranno finalmente spazio nella collezione Tracks II: The Lost Albums, in uscita il 27 giugno 2025 per Sony Music.



A essere finalmente svelato è il volto country di Springsteen nei tardi anni '90. Concepito nel 1995 durante un momento particolarmente prolifico dal punto di vista creativo, Somewhere North of Nashville riflette una delle svolte musicali meno conosciute di Springsteen. Il disco racchiude dodici brani che affondano le radici nella tradizione dell’honky tonk, del rockabilly e del country ritmato, generi che il rocker del New Jersey ha esplorato in parallelo alle sonorità più intime e narrative di The Ghost of Tom Joad. In quelle stesse settimane estive del 1995, mentre registrava le ballate più introspettive del suo album ufficiale, Bruce dava forma anche a queste canzoni dal sapore country.

“Quello che è successo è che ho scritto tutte queste canzoni country nello stesso momento in cui scrivevo The Ghost of Tom Joad. Quelle sessioni si sovrappongono completamente. Cantavo Repo Man nel pomeriggio e The Line di notte. Quindi il disco country è stato realizzato contemporaneamente a The Ghost of Tom Joad”, ha raccontato lo stesso Springsteen, offrendo uno scorcio privilegiato sul suo processo creativo di quel periodo.



