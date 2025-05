Bruce Springsteen pubblica il singolo "Faithless" da "Tracks II"

Il Boss riscopre il passato e presenta un inedito che profuma di cinema mai girato. Dietro la facciata ufficiale degli album pubblicati dal rocker del New Jersey, si nasconde un archivio vastissimo di materiale rimasto fino a ora sigillato. Una parte di quel tesoro nascosto sta finalmente per venire alla luce grazie a un nuovo progetto che promette di riscrivere alcune pagine della sua storia musicale. Ed ecco il nuovo, succulentissimo assaggio del cofanetto molto atteso che raccoglie ben sette album completi

Dietro la facciata ufficiale degli album pubblicati da Bruce Springsteen, si nasconde un archivio vastissimo di materiale rimasto fino a ora sigillato. Una parte di quel tesoro nascosto sta finalmente per venire alla luce grazie a un nuovo progetto che promette di riscrivere alcune pagine della sua storia musicale. Il prossimo mese, il mitico Boss pubblicherà Tracks II: The Lost Albums, un cofanetto molto atteso che raccoglie ben sette album completi rimasti finora nel cassetto.

Nelle scorse ore, è uscito un nuovo, succulentissimo assaggio del sopracitato progetto molto atteso, un singolo intitolato Faithless.

Il rocker del New Jersey riscopre il passato e presenta un inedito che profuma di cinema mai girato (potete ascoltare Faithless nel video che trovate in fondo a questo articolo).



La raccolta in arrivo comprende sette opere concluse ma mai distribuite, che rappresentano altrettanti mondi sonori paralleli e immaginari alternativi dell’evoluzione artistica di Springsteen. Alcuni brani sono già stati condivisi con il pubblico, come il vibrante Rain In The River, registrato nel 2018, e Blind Side, una sorprendente incursione nel trip-hop datata 1995. Quest’ultimo pezzo, in particolare, ha fatto riflettere molti fan su come sarebbe potuta cambiare la traiettoria del Boss se avesse scelto strade più sperimentali durante gli anni Novanta.

Ora, a fare il suo ingresso nella scena è Faithless, canzone che dà il nome a uno degli album contenuti nella raccolta. Questo brano rappresenta un unicum nella produzione “springsteeniana”: è stato concepito come colonna sonora per un film che non ha mai visto la luce. Il mistero avvolge questo progetto mai nato, facendo sorgere molteplici domande: il cantautore statunitense avrebbe dovuto semplicemente firmare le musiche, oppure era coinvolto anche in veste di attore o regista? Nessuna risposta è ancora stata data, ma il fascino dell’incertezza aggiunge ulteriore mitologia a un periodo già ricco di suggestioni.



