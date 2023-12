Cinema, dopo 40 anni "Vacanze di Natale" rivince al botteghino

Dopo 40 anni Vacanze di Natale batte tutti al botteghino con la media copia più alta d'Italia e quasi 500.000 euro d'incasso in un solo giorno. Sabato 30 dicembre, in tantissime sale si è registrato il sold out per la commedia cult di Natale firmata da Carlo Vanzina, prodotta dalla Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis e distribuita nelle sale, in versione restaurata e rimasterizzata, da Nexo Digital. Così, per accontentare i tanti fan che non sono riusciti a rivederlo, il film in versione restaurata e rimasterizzata tornerà nelle sale solo per un altro giorno sabato 6 gennaio.