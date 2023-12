Le frasi e battute cult del film Vacanze di Natale del 1983

15/15

Vacanze di Natale finisce con le parole di Billo sulle note di Maracaibo. Il pianista si trova in Sardegna per la stagione estiva, insieme agli altri protagonisti del film: "E io continuo a cantare per loro. La sera vengono qui nel locale, cantano, si ubriacano, litigano, insomma… si divertono, eh, sono in vacanza, loro! Per me invece è diverso, per me è dura, molto dura. Eh si perché… oltre che lavorare qui tutta la sera, molto spesso la notte mi devo portare anche del lavoro a casa e vi assicuro che non è facile eh, è durissima!"