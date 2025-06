Bts, due dei cantanti finiscono la leva: più vicina la reunion

RM e V, membri del del celebre gruppo coreano hanno terminato il servizio militare obbligatorio e annunciato il desiderio di tornare presto alla musica

Due membri dei BTS, il gruppo simbolo del K-pop sudcoreano, hanno terminato il servizio militare obbligatorio, suscitando entusiasmo tra i fan di tutto il mondo. RM, leader della band, e V, cantante e performer, si sono congedati oggi da due diverse basi militari in Corea del Sud, dove erano in servizio da 18 mesi. Il gruppo, in pausa dal 2022 per permettere a tutti i suoi sette componenti di adempiere agli obblighi militari previsti dalla legge coreana, si avvicina così al completamento del percorso di leva. Secondo le dichiarazioni ufficiali, anche l’ultimo membro ancora in servizio, Suga, dovrebbe concludere il suo periodo – svolto in forma civile per motivi di salute – entro la fine di giugno.

Dichiarazioni e reazioni: “Vogliamo tornare al più presto” All’uscita dalle rispettive caserme, RM e V sono stati accolti da centinaia di fan. I due artisti hanno salutato i presenti abbracciandosi e posando per le telecamere. RM, ancora in uniforme, ha anche suonato brevemente il sassofono, mentre V lo osservava sorridendo con in mano un mazzo di fiori. In un breve incontro con i giornalisti, RM ha espresso la volontà di tornare presto alla musica: “Quello che desideriamo di più in questo momento è esibirci di nuovo. Stiamo lavorando sodo al nuovo album così potremo tornare sul palco il prima possibile”, ha dichiarato. Il musicista ha raccontato di aver attraversato “momenti difficili e dolorosi” durante il servizio, ma anche di aver riscoperto legami personali, in particolare con il padre e vecchi amici. V ha definito l’esperienza militare un’occasione per “resettare e ricostruire corpo e mente” e ha detto di essere impaziente di riabbracciare gli ARMY, il fandom ufficiale del gruppo. Più tardi, RM e V si sono collegati in diretta sulla piattaforma Weverse, dove si è unito anche Jin, il primo membro del gruppo a congedarsi nel 2023. “Abbiamo dei programmi. Aspettate ancora un po’”, ha detto RM ai fan, promettendo novità imminenti. Approfondimento BTS, Jin ha annunciato l'album solista Happy