BTS, Jin ha annunciato l'album solista Happy

Jin dei BTS ha dato una notizia che ha mandato in solluchero tutti i suoi fan: il suo album di debutto solista, Happy, uscirà presto, esattamente tra un mese.

Lunedì 14 ottobre 2024, la star del K-pop, 31 anni, ha annunciato che pubblicherà il suo primo album completo come solista, in uscita il prossimo 15 novembre. Ispirato al suo "viaggio per scoprire la vera felicità", il progetto conterrà sei tracce, secondo quanto dichiarato dall’etichetta discografica che lo produce, la BigHit (etichetta musicale sudcoreana, fondata il 1º luglio 2021 da una scissione parziale della Hybe).

"Jin rivela i suoi pensieri e sentimenti sinceri su cosa significhi per lui la felicità, nella speranza che coloro che ascoltano l'album trovino anche loro gioia", si legge sul comunicato ufficiale dell’etichetta musicale BigHit. "Happy è un gesto genuino e commovente che invita gli ascoltatori a unirsi a lui in un viaggio per trovare la felicità, offrendo loro forza e conforto nella vita quotidiana”.

La notizia arriva circa quattro mesi dopo che Jin è diventato il primo dei suoi compagni dei BTS a completare il servizio militare obbligatorio in Corea del Sud, celebrato con un abbraccio a 1.000 fan.

L’artista ha anche fatto storia durante l'estate 2024, partecipando come tedoforo alla staffetta delle Olimpiadi 2024, diventando uno dei pochi musicisti ad aver avuto questo onore.



In fondo a questo articolo potete guardare il post social dell'etichetta discografica BigHit che annuncia l'arrivo il 15 novembre 2024 dell'album solista di Jin.