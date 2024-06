BTS, Jin torna dal servizio militare e organizza un party con i fan

Il 15 ottobre 2022 la loro ultima esibizione. I membri dei BTS , la band coreana K-pop più famosa al mondo, si sono dovuti fermare per svolgere 18 mesi di servizio militare obbligatorio previsto in Corea Del Sud. Ma ora uno di loro ha già finito. Il 12 giugno Jin, il membro più “anziano” del gruppo (31 anni), ha terminato il suo percorso di addestramento ed è uscito dall’accademia accolto anche da alcuni dei membri della band che hanno chiesto un permesso speciale per festeggiare con lui. "Ho pianto durante la cerimonia", ha detto il ragazzo più tardi durante un live streaming che ha raccolto oltre 3 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma coreana fandom Weverse . “Ma è stato così divertente negli ultimi sei mesi. È un vero sollievo aver conosciuto così tante brave persone”, ha poi aggiunto mandando dei saluti ai suoi colleghi della base militare. Ora il cantante ha deciso di organizzare un party con i suoi fan per festeggiare.

Il ritorno dei Bts

I BTS sono diventati famosi in tutto il mondo e in tutta la Corea del Sud sin dal loro debutto nel 2013. Con loro singoli sono entrati in classifica in più di 100 Paesi, hanno ottenuto più di 74 milioni di follower su Instagram e hanno ricevuto il premio Entertainer of the Year dalla rivista Time nel 2020. Il loro album Map of the Soul: 7 (2020) è il disco più venduto nella storia della musica sudcoreana. Nel 2022 hanno dovuto interrompere il loro percorso artistico per via del servizio militare obbligatorio di 18 mesi previsto in Corea del Sud. La band riprenderà ufficialmente a suonare quando tutti i membri avranno finito questo percorso obbligatorio cioè nel 2025.