In principio fu Vacanze di Natale, film del 1983 che per primo ha raccontato con amara ironia l’Italia vacanziera degli anni Ottanta. Da lì i cinepanettoni sono stati per decenni un appuntamento fisso per gli appassionati del genere, in particolare le pellicole con la coppia Christian De Sica-Massimo Boldi. Un duo che a metà dei Duemila è scoppiato (per poi ricomporsi) portando i due attori a lavorare separatamente. Ma non sono solo loro ad aver portato sul grande schermo commedie natalizie che vale la pena vedere o rivedere: eccone 12 da non perdere

