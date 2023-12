9/11 Crediti: ufficio stampa

Questa la sinossi: “Lorenzo, come ogni Natale, è pronto a riunirsi nel suo hotel con la sua famiglia per festeggiare insieme le feste. Questa volta, però, la tranquillità delle festività natalizie viene scossa da un altro scioccante annuncio, fatto proprio da Lorenzo: l’uomo si è innamorato ed è intenzionato a sposarsi con la sua nuova fidanzata, che presenterà proprio in occasione del Natale. Tutta la famiglia rimane a bocca aperta, ma la più sconvolta dalla notizia è sua figlia Alberta”

Improvvisamente Natale, trailer del film con Diego Abatantuono e Nino Frassica