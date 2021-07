Il settimanale Nuovo ha ripreso la coppia mentre faceva una passeggiata tra le vie di Roma, durante un pomeriggio di shopping per il piccolo in arrivo, Federica con un evidente pancione. Non si sa quindi se sarà un maschio o una femmina, ma probabilmente nascerà alla fine di settembre. Negli scatti dei paparazzi, però, si vede l’attore 37enne mentre guarda con emozione una piccola moto rossa: possibile, quindi, che i due siano in attesa di un fiocco azzurro . Nella foto di Federica, inoltre, compare un cuore azzurro, altro segnale del probabile sesso del nascituro. Non c'è stato nessun annuncio social da parte di Primo Reggiani che, quindi, ha preferito mantenere la sua privacy.

Federica Pacchiarotti non fa parte del mondo dello spettacolo e lavora come estetista. Sembra che, dopo il primo incontro nel 2019, i due siano andati subito a convivere. L’attore in passato ha avuto relazioni importanti con Martina Stella e con Costanza Caracciolo , oggi entrambe mamme.

Primo Reggiani, le sue parole

Primo Reggiani non ama molto parlare di sé. Lo ha fatto, in una rara occasione, nel 2019 in un'intervista a Verissimo. “Io ho iniziato a recitare a 9 anni, ma a casa anche prima. Facevano gli attori e lo fanno ancora e mi portavano in giro con loro. Mio padre mi aveva messo in guardia che per questo mestiere si soffriva, e adesso devo dire che avevo ragione. Perché sei sempre sotto giudizio di qualcuno: dei provini, della critica, del pubblico, e io a volte sono stato male, perché al giudizio del pubblico ci tengo molto. Oggi chiedo pareri alla mamma, ma il suo non è mai un giudizio vero, è il giudizio della mamma. Secondo lei sono sempre il più bravo, parlo sempre troppo poco, dovrei parlare di più”. Nel parlare di sé, raccontò: “Non sono particolarmente geloso. Trovo che sia una perdita di tempo. Diciamo che vorrei tanto che l’amore mi sorprendesse. Più si cresce però e più ci si aspetta cose, si diventa esigenti, diciamo che prima era decisamente più facile essere presi in contropiede”.