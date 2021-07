Alessia Macari presto mamma

approfondimento

Il piccolo nascerà “Tra dicembre e gennaio. Sono al quarto mese. È stato un figlio che abbiamo fortemente voluto. L’anno di pandemia e il lockdown ci hanno unito ancora di più. Perché aspettare? Ci abbiamo provato ed è successo al primo tentativo. Mio marito, mamma mia, che bomber!” ha raccontato Alessia al settimanale diretto da Alfonso Signorini. Per quanto riguarda i nomi scelti per il nascituro o nascitura, l'ex gieffina aveva dei programmi che, però, sono saltati. “L’importante è che sia in salute, poi, se ci penso, vorrei un maschietto. Idem Oliver, che vorrebbe chiamarlo Oliver junior. A me piace Thiago, anche se ormai è stato usato un po’ troppo” ha detto Alessia. “Se fosse femmina è il caos. Le spiego: il nostro desiderio era quello di chiamarla Luna, come la nostra cagnolina che non c’è più. Solo che Belen Rodriguez ha scelto questo nome e non voglio copiare nessuno. Non copio! Anche Thiago sembra il diminutivo di Santiago. Allora se è femmina la chiameremo Sia. Se è maschio il nome lo sceglierà mio marito” ha concluso. Intanto sui social Oliver ha pubblicato una foto insieme alla moglie, il pancino ormai evidente. “E tra poco siamo in tre” ha scritto il calciatore.