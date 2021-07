Flavia Pennetta incinta: in arrivo il terzo figlio con Fabio Fognini

Flavia Pennetta fa tris. L'ex campionessa di tennis e il marito Fabio Fognini sono in attesa del terzo figlio, come annunciato dai due sui social.

“Qualcuno dice che il 3 è il numero perfetto . Forse è proprio vero perché con tre parole posso esprimere tutto ciò che provo in questo momento. Io vi amo! Siamo felicissimi e non vediamo l’ora di conoscerti piccolina/o” ha scritto Flavia su Instagram, scatenando immediatamente i commenti e gli auguri dei follower e degli amici vip , tra i quali Sara Errani, Alessandro Matri, Alice Campello ed Eleonora Abbagnato.

“La felicità in una foto” ha scritto Fabio, a corredo di uno scatto che ritrae tutta la famiglia, il pancione di Flavia ormai evidente. Anche in questo caso non sono mancati gli auguri vip, tra i quali quelli di Federica Pellegrini, Filippo Magnini e Costanza Caracciolo. Era da tempo che i fan sospettavano qualcosa, complici forse gli abiti troppo larghi e le pose strategiche per nascondere il pancino. Ora la conferma che in molti aspettavano: la famiglia Pennetta Fognini si allarga.