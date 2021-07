Belen Rodriguez ha partorito: è nata Luna Marì

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese genitori

“Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai… il profumo di felicità” ha scritto il neo papà su Instagram. Tantissimi gli auguri sotto il post, non solo dei fan della coppia ma anche degli amici vip come Paola Barale e Salvatore Angelucci. Belen ha pubblicato tramite stories lo scatto di un piedino della piccola Luna Marì. “C'è qualcuno che è nato adesso” ha scritto la showgirl nella notte. Poco dopo una storia insieme ad Antonino: la 36enne sembra in ospedale, anche se indossa il top che aveva poco prima in auto. Segno, forse, che il parto è stato piuttosto veloce. Belen, però, non ha ancora voluto raccontare ai suoi fan i dettagli della nascita di Luna Marì, preferendo vivere il momento in forma privata, per quanto possibile. “Giornata fortunata! - ha scritto la conduttrice pubblicando una foto della nazionale italiana dopo la vittoria agli Europei – Forza la mia Italia! Ha vinto l'Argentina, ha vinto l'Italia ed è nata Luna!” ha scritto sempre tramite stories. Belen è già mamma di Santiago, primogenito avuto dall'ex marito Stefano De Martino. Secondo il Corriere del Veneto, il parto sarebbe avvenuto in una clinica di Padova e non a Milano, la città in cui Belen vive. Questo perché la coppia ha scelto di trascorrere le prime settimane di vita della neonata sull'isola di Albarella, in provincia di Rovigo, in una villa con piscina insieme, probabilmente, al resto della famiglia di Belen.