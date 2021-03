Belen Rodriguez mostra la prima ecografia della figlia Luna

Belen e Antonino presto genitori

approfondimento

Belen Rodriguez, tra vita e cinema

Belén, 36 anni, e Antonino, hairstylist di dieci anni più giovane, si frequentano dalla scorsa estate. La showgirl usciva dalla seconda rottura con Stefano De Martino, ormai ex marito e papà di Santiago. Le indiscrezioni sulla gravidanza di Belen circolavano da settimane, poi a inizio febbraio la conferma: “Lo volevamo, la nostra storia ci ha travolto” ha spiegato lei su Chi. Ospite a Verissimo, Belén aveva poi svelato il sesso e il nome della sua secondogenita: "Sognavo fosse una femminuccia. Si chiamerà Luna Marì e nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l'ora di farle tante treccine", aveva raccontato la showgirl a Silvia Toffanin. Belen aveva parlato anche del suo amore per il compagno: "Quando ho conosciuto Antonino non so se ero pronta a un nuovo amore, ma ero sicuramente pronta a voltare pagina. Avevo smesso di credere nell'amore. Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona come Antonino", aveva raccontato la showgirl, aggiungendo: "Antonino è veramente un uomo di altri tempi. Mi rende proprio felice da quando mi sveglio a quando vado a letto. Oltre a essere molto maturo, è molto rispettoso nei confronti di mio figlio. È una persona con dei valori che vedo raramente".