Belen è incinta, aspetta un figlio da Antonino Spinalbese

Arriva l'ufficialità, Belen ( FOTO ) conferma per la prima volta i rumors sulla sua gravidanza che da più giorni si facevano sempre più insistenti. Lo rivela lei stessa al settimanale "Chi" in uscita mercoledì 10 febbraio. La showgirl argentina è al quinto mese e insieme al suo compagno e padre del nascituro in arrivo, è al settimo cielo. L'hair stylist e fotografo ha fatto innamorare la showgirl dopo l'addio, per la seconda volta, con l'ex marito Stefano De Martino e dopo circa quattro mesi di relazione si ritrova oggi a condividere con lei la gioia della paternità.

approfondimento

Belen (TUTTI I LOOK DELLA SHOWGIRL) si racconta al giornale senza filtri: "Sto vivendo la gravidanza con più consapevolezza della prima, quando sei più piccola non sai a cosa vai incontro e tutto quello che arriva è nuovo, adesso so bene cosa sta per succedere. A parte le nausee non sono una di quelle mamme che “vede la luce”: per me la gravidanza è faticosa, il cambiamento fisico non è una cosa semplice, non vedo l’ora di partorire e avere mio figlio in braccio".



Rispetto al nome e al sesso nessuna conferma, bisognerà aspettare, e nella dolce attesa Belen sente che sarà una bambina.