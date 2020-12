Dagli abiti eleganti e sensuali sfoggiati a “Tu sì que vales”, ai costumi da bagno fino agli outfit casual di tutti i giorni: qualsiasi cosa indossi Belen Rodriguez fa tendenza. Del resto la showgirl e modella argentina lavora come testimonial di moltissimi brand, come si può vedere anche dal suo profilo Instagram. Sul social, infatti, la 36enne ama condividere gli scatti patinati dei servizi fotografici, ma anche momenti più quotidiani in cui le bastano un jeans e un maglione per sentirsi bella