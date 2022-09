Belen Rodriguez festeggia il compleanno in famiglia

Look casual e figli: niente party scintillante per la showgirl argentina che ha voluto De Martino al suo fianco Condividi

E sono 38. Belen Rodriguez ha festeggiato il compleanno a Milano insieme agli affetti più stretti. Nessuna festa in grande stile e nessun grande party per la showgirl argentina, che in tutti questi anni ha dimostrato di non essere un'amante della mondanità. E così, chi si aspettava un party con tutti i crismi è rimasto deluso dalla scelta di Belen. Sono stati pochi gli invitati alla festa della showgirl argentina, che si è presentata al ristorante con un look molto sobrio e decisamente casual. Attorno a lei c'erano i suoi affetti più cari, i parenti e gli amici di una vita, che non sono voluti mancare all'occasione.

La festa low-profile approfondimento Belén Rodriguez conferma il ritorno di fiamma con Stefano De Martino Belen Rodriguez ha scelto un noto ristorante di Milano per circondarsi dell’amore della sua cerchia di conoscenti più stretta e con loro festeggiare l’arrivo dei 38 anni. È stata lei stessa a condividere alcuni scatti sul suo profilo social, dove ha mostrato anche la figlia Luna Marì, che ha da poco compiuto il suo primo anno di età. Presente anche il piccolo Santiago e una parte della sua famiglia, che Belen ha voluto con sè. Il rapporto che la lega ai suoi familiari è noto: il “clan” Rodriguez ha un legame veramente stretto che viene sottolineato in ogni occasione pubblica e non. Per la festa, la showgirl argentina ha indossato un blazer color cammello, un paio di pantaloni e ha raccolto i capelli in una coda alta.

Immagine tratta dal profilo Instagram @antonia_achille

Compleanno con De Martino GUARDA ANCHE Tutti i video di gossip I 36 e i 37 anni sono stati festeggiati da Belen insieme ad Antonino Spinalbese, padre della piccola Luna Marì. È stato un grande amore, una passione che si è consumata rapidamente ma che ha lasciato il suo importante frutto. Ora, per i 38 anni, al fianco di Belen è tornato Stefano de Martino, papà di Santiago. È la terza volta che i due provano a stare insieme. Ora, da qualche mese, sono tornati a essere una famiglia unita e chissà che questa non sia la volta buona per la showgirl, per trovare quella stabilità sentimentale che ha sempre ricercato accanto all’uomo che ha sempre amato.