Belén Rodriguez conferma il ritorno di fiamma con Stefano De Martino

Belén Rodriguez e Stefano De Martino tornano a far coppia per la terza volta dal 2012. La conferma arriva direttamente dalla showgirl durante l’ultima puntata de Le Iene

Nel corso dell’ultima puntata de Le Iene, i fan di Belén Rodriguez e Stefano De Martino hanno avuto una piacevole sorpresa. Dopo tanti indizi social in merito a un presunto ritorno di fiamma, tali indiscrezioni sono state confermate in diretta proprio dalla showgirl argentina che, a seguito di una domanda rivoltale dalla telespettatrice sul ballerino, ha risposto sorridendo con una battuta a certificare l’avvenuta reunion. La coppia, dunque, torna a legarsi ufficialmente per la terza volta.

I due si sono conosciuti nel 2012 durante l’edizione di Amici 11 , quando il ballerino era legato sentimentalmente alla cantante Emma . Dopo la rottura con quest’ultima, Stefano De Martino e Belén Rodriguez hanno ufficializzato il loro rapporto, convolando a nozze il 20 settembre 2013 a Comignago, piccolo comune in provincia di Novara. La loro unione ha portato alla nascita, il 9 aprile 2014, di Santiago , primo e unico figlio della coppia. Nel 2015, attraverso un comunicato stampa congiunto, i due hanno annunciato la separazione. Nel 2019, ecco un breve ritorno di fiamma culminato da una vacanza con il primogenito in Marocco. Un qualcosa, però, durato pochissimo ma rinato ufficialmente nelle scorse ore.

Belén mamma-bis e desiderosa di un terzo figlio

Durante i periodi in cui sono stati separati, i due hanno avuto altre relazioni. La showgirl, nello specifico, è stata legata sentimentalmente per un paio d’anni al campione di motociclismo Andrea Iannone (da 2016 al 2018). Dopo la separazione con quest’ultimo, Belen ha avuto una storia con l’hair-stylist Antonino Spinalbese, con il quale è diventata mamma per la seconda volta con la nascita della piccola Luna Marì nel 2021. I due, poi, si sono lasciati lo scorso gennaio, pochi mesi prima del ritorno con Stefano De Martino. Non è escluso, inoltre, che questa reunion possa portare ad un allargamento futuro della famiglia. In una recente intervista a Verissimo, infatti, la showgirl ha ammesso: “Mi piacerebbe avere un terzo figlio”. Se così fosse, com’è normale che sia, l’indiziato principale sarebbe proprio Stefano De Martino.