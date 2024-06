Cecilia Rodriguez sposa Ignazio Moser, nozze il 30 giugno in Toscana

La coppia di innamorati pronuncerà il primo Sì alla presenza dei familiari e degli amici più stretti sabato 29 giugno. Domenica 30, invece, la grande festa tra i colli e i vigneti del Montalbano

A sette anni dall'incontro che ha fatto scoccare la scintilla, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, una delle coppie vip più amate dello showbiz nostrano, si giureranno amore eterno, domenica 30 giugno in Toscana.

Le nozze, che seguono alla romantica proposta di matrimonio che era stata fatta da Moser a Rodriguez alla fine del 2022 in uno chalet in Trentino, sono state annunciate dalla coppia in tv lo scorso marzo. Ecco come sarà il oro weekend nuziale.

Le nozze nel verde della Toscana Anche per Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser il cosiddetto giorno più bello sarà lungo un fine settimana, come è accaduto per Diletta Leotta e Loris Karius che hanno festeggiato le loro promesse per un weekend intero a Vulcano, lo scorso 22 giugno, in compagnia di tanti ospiti vip (GUARDA I LOOK DEGLI INVITATI).

Per Cecilia Rodriguez lo scenario sarà verde. La modella e imprenditrice, sorella più piccola di Belen, si sposerà in provincia di Prato, nella Villa Medicea La Fernanda, che sorge a Carmignano, nella frazione di Artimino.

Il rito civile sarà celebrato da un amico in Comune. Il giorno prima, sabato 29 giugno, ci sarà una cerimonia per i pareti e gli amici stretti, il giorno seguente la grande festa che si svolgerà tra i colli e i vigneti fino a tarda notte. Le indiscrezioni parlano di circa duecento invitati. Molte, naturalmente, le celebrità attese tra gli amici della coppia, sportivi e personaggi della tv e della moda, settore dove la sposa ha sviluppato il suo business.

Gli occhi saranno puntati su Belen Rodriguez, che è stata designata come damigella d'onore, e sui suoi bambini, Santiago e Luna Marì, che potrebbero, stando alle indiscrezioni, portare le fedi agli sposi. I testimoni sono i fratelli dello sposo e della sposa. Per Cecilia Rodriguez, oltre al fratello Jeremias ci sarà anche il suo migliore amico.

L'abito della sposa firmato da Atelier Emé La festa di Cecilia Rodriguez e di Ignazio Moser sarà la celebrazione di una storia d'amore che va avanti dal 2017, da quando si sono conosciuti al Grande Fratello Vip, edizione in cui erano entrambi concorrenti.

Lei indosserà look firmati da Atelier Emé, creazioni su misura, come è stato anche per Diletta Leotta. La trentaquattrenne ha mostrato su Instagram qualche istantanea della sua ultima visita in sartoria dove si è svolta l'ultima prova abito, poi è passata all'hairstyle, da Aldo Coppola a Milano, storico salone che si occupa dei suoi capelli. Stando ai risultati, la sposa non si concederà stravaganze ma resterà fedele al suo stile.

Villa La Fernanda, dimora storica toscana inserita nei siti Unesco, è stata riservata per tre giorni per l'evento che avrà anche un ospite musicale molto gradito agli sposi, Tananai. Il cantautore di Tango e Storie Brevi, la cui musica ha accompagnato gli ultimi anni d'amore di Moser e Rodriguez, è stato invitato ufficialmente dagli sposi quando hanno annunciato le loro nozze a Verissimo.

A celebrare gli sposi ci saranno tutti i loro amici, con in testa quelli che hanno già festeggiato l'addio al nubilato di lei in Andalusia e di lui a Ibiza. Giulia De Lellis ci sarà e ha mostrato sui social l'invito alle nozze; non mancherà Andrea Damante, amico di Moser. leggi anche Il matrimonio di Daniela Ferolla con Vincenzo Novari. FOTO E VIDEO

