Cecilia Rodriguez, l'addio al nubilato in Andalusia

Il 30 giugno, la sorella minore di Belen convolerà a nozze con Ignazio Moser. Insieme a lei, a mamma Veronica e a un gruppo di amiche, la showgirl è volata in Spagna per i festeggiamenti pre-matrimonio

Manca ormai pochissimo, al matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due si sposeranno il 30 giugno, in un borgo a venti minuti da Firenze, che ricorda la campagna dell'ex ciclista ma anche l'Argentina. Prima di andare all'altare, però, la modella e showgirl ha festeggiato l'addio al nubilato. Meta scelta, l'Andalusia.

L'addio al nubilato di Cecilia Rodriguez

Parrucche colorate, occhiali a forma di cuore, micro-bikini (bianco e col velo per lei): l'addio al nubilato di Cecilia Rodriguez, documentato sui social da Belen, da mamma Veronica e dalle sue amiche, è stato un tripudio di divertimento. Nei video e nelle foto condivise si vede la futura sposa con una maschera di bellezza col disegno di un panda, con indosso una vestaglia con la scritta "Bride to be", e con gli outfit Me Fui (brand suo e della sorella) scelti per il viaggio a Marbella.

Tra pomeriggi in piscina e party serali scatenati, t-shirt con la scritta "Chechu se va a casar” (“Chechu si sposa”), balli mamma-figlia e abbracci tra sorelle, è stato un addio al nubilato colmo d'emozioni.