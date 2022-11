Cecilia Rodriguez si sposa con Ignazio Moser: il video della proposta

L'ex ciclista ha scelto una location romanticissima per chiedere la mano della modella e imprenditrice con cui è in coppia da cinque anni. La notizia (e l'anello) in un video su Instagram

La proposta in uno chalet illuminato dalle candele

approfondimento

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, benvenuto al loro cane Ercole

Sono passati pochi mesi dall'intervista di Chi in cui avevano dichiarato di essere pronti a fare il grande passo e ora, nei giorni del loro anniversario, le nozze diventano un progetto concreto.

Dopo aver acquistato una casa insieme a Milano, a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser mancava solo l'ufficialità di un'unione che da cinque anni fa sognare i loro fan.

La coppia, che ha iniziato a frequentarsi nel 2017 durante il programma Grande Fratello Vip, è ad oggi una delle più solide del mondo dello spettacolo. Innamoratissimi e affiatati, la modella e lo sportivo hanno condiviso fin da subito la loro quotidianità col pubblico dei social che li ha seguiti e sostenuti per tutti questi anni. Non poteva dunque che essere social anche la proposta di matrimonio che ha avuto come cornice uno splendido chalet di montagna in Trentino dove i due vip si sono recati per qualche giorno di relax.

Con un Reel, un breve filmato, i due hanno mostrato l'anello, un solitario che ora brilla all'anulare della Rodriguez. La clip svela lo scenario in cui è avvenuta la proposta: l'interno dello chalet illuminato dalla luce di tante piccole candele disposte a forma di cuore.