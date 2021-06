Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, benvenuto al loro cane Ercole

Il nuovo piccolo amico si aggiungerà alla famiglia di cui già fa parte la cagnolina Aspirina Condividi:

Un cucciolo per allargare la famiglia e riempirla di tanto amore. Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser (FOTO) sono più in sintonia che mai in questa stagione da ricordare. I due, finalmente ricongiunti dopo le settimane di assenza per gli impegni di lui, nel cast de “L'isola dei famosi”, hanno appena fatto un altro passo per allargare la loro ormai consolidata famiglia. In casa Rodriguez-Moser sta per arrivare un nuovo amico a quattro zampe: Ercole.

Un secondo Jack Russell per Cecilia approfondimento Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser di nuovo insieme anche sui social Il muso di Ercole, un Jack Russell di poche settimane, è già comparso suoi loro profili via Instagram Stories conquistando i follower. Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser non stanno più nella pelle all'idea di portare a casa il nuovo arrivato che al momento è ancora con i suoi fratellini. Tra qualche settimana Ercole, “per gli amici Ercolino”, precisa la modella e showgirl sul suo profilo Instagram ufficiale, entrerà definitivamente a far parte della famiglia. Cecilia Rodriguez è particolarmente amante degli animali e già possiede una cagnolina, di nome Aspirina, una femmina di Jack Russell dalla quale non si separa mai al punto da considerarla la sua ombra. La cagnolina è protagonista di molti scatti della modella e non è difficile incontrarle a passeggio assieme per le strade della città. Non ci sono dubbi che al nuovo arrivato saranno riservate le stesse attenzioni e lui, coi suoi occhi teneri, è pronto a rubare parecchi cuori.