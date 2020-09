Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser di nuovo insieme anche sui social

La foto dimostra così che è tornato il sereno . La notizia della rottura, mai commentata dai due, era arrivata in estate. Sui profili social gli ex gieffini si mostravano soli, cosa strana visto che hanno sempre condiviso molto della loro vita di coppia. Agosto l’hanno trascorso separati, lui a Ibiza, lei al largo di Capri. Poi è arrivato il Festival di Venezia , al quale hanno partecipato in giorni diversi, sfilando sul red carpet in solitaria.

I motivi della presunta crisi non si conoscono, proprio perché Cecilia e Ignazio hanno scelto di vivere la loro separazione con discrezione. Tanti i rumors che hanno alimentato il gossip: si è parlato di un presunto tradimento di Ignazio con l’attrice Anna Safroncik, poi prontamente smentito da entrambi. “Moser poche settimane fa ha conosciuto al Twiga Flavio Briatore, con cui poi ogni mattina in Sardegna faceva lunghe passeggiate per mantenere la forma” ha spiegato nel dettaglio il settimanale Chi. Flavio invita Ignazio al Billionaire, al suo tavolo c’è anche la Safroncik che dialoga con Ignazio, ma tutto sotto gli occhi di tutti. La stessa sera nello stesso locale appare poi Tommaso, fidanzato dell’attrice, che con lei fa ritorno a casa… Finita qui. Per il resto Ignazio si è goduto la sua vita smeralda da single con Andrea Damante .

Cecilia e Ignazio, i gossip sulla crisi

Dopo il flirt smentito con Anna Safroncik, è spuntato un nuovo dettaglio sull'allontanamento tra Cecilia e Ignazio. La giovane chef Caterina Bernal ha raccontato a Chi di aver conosciuto il 28enne in Sardegna e di averlo frequentato. “Ci siamo presentati e io gli ho detto che sono argentina, lui allora ha iniziato a parlare nella mia stessa lingua e mi ha raccontato che era single, poi abbiamo bevuto e ballato un po’, fino a quando non ci siamo scambiati i contatti. Iniziamo a scambiarci messaggi di continuo, lui mi spiega che doveva andare a Lisbona a fare una campagna e poi sarebbe venuto a trovarmi a Madrid. Improvvisamente il mio profilo Instagram esplode. Una mia amica italiana mi spiega che la storia tra Ignazio e la sua ex Cecilia è molto seguita dai fan. Io vengo riempita di insulti e anche di domande perché la gente voleva sapere che cosa ci fosse. Non so come sia venuto fuori tutto. […] La storia è arrivata anche alla sua ex Cecilia che ha cercato conferma del flirt tra me e Ignazio. Una conoscente comune mi ha chiesto se fosse tutto vero, lei voleva saperlo. Io ho confermato. Non è mica colpa mia se si è presentato da single con me”. Dopo un'estate turbolenta, però, tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è tornato il sereno: i due hanno trascorso un weekend a Courmayeur, poi sono stati paparazzati a Milano, mano nella mano. E ora la prova social, a confermare che la crisi è passata.