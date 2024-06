Il matrimonio di Daniela Ferolla con Vincenzo Novari. FOTO E VIDEO

Spettacolo

Matrimonio Diletta Leotta, i look degli invitati. FOTO

Le nozze dell'estate, forse dell'anno. Il matrimonio della conduttrice di DAZN col portiere del Newcastle ha riunito a Vulcano un gran numero di stelle dello showbiz nazionale e non solo che, sull'isola, hanno sfoggiato look coloratissimi, eleganti e dallo stile vacanziero. Uomini in smoking e donne con party dress dai colori del mare. Ecco una carrellata di scatti rubati dai social A cura di Vittoria Romagnuolo

Bellissimi ed emozionati. Diletta Leotta e Loris Karius hanno detto “Sì, lo voglio” a Vulcano, sabato 22 giugno 2024, data segnata in agenda da molte star del panorama nazionale, presenti su una guest list di 160 invitati. La presentatrice della tv ha scelto creazioni disegnate per lei da Atelier Emé. Il white dress per lo scambio delle promesse è in merletto, effetto nude, con le maniche lunghe, il collo alto, la gonna ampia, il bustier che sottolinea il punto vita. Sul velo un ricamo: “All I Ever Wanted”. Lui in smoking con la giacca candida. Una favola

Al wedding day, che si è tradotto in un weekend lungo per gli ospiti del Therasia Resort di Vulcano, sono stati invitati volti dello sport e del mondo dello spettacolo. Ecco la foto pubblicata prima della cerimonia da Roberta Sinopoli, stretta al marito Claudio Marchisio. Lui in smoking e mocassini morbidi Giorgio Armani, lei con lo slip dress color cobalto con gli inserti in pizzo e chiffon completato da clutch in tinta e mules col tacco in plexiglass di Amina Muaddi. L'acconciatura è wet, di gran tendenza