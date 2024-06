Diletta Leotta e Loris Karius sposi, tutti gli ospiti vip

Fatidico “sì” tra la conduttrice tv e il portiere tedesco del Newcastle (che proprio oggi compie 31 anni). Dopo la cerimonia, a cui sono stati invitati circa 160 ospiti, ricevimento al Therasia Resort di Vulcano, interamente prenotato dalla coppia. Presenti Elodie come damigella d’onore, e poi - tra gli altri - anche Chiara Ferragni e Michelle Hunziker

Fiori d’arancio in casa di Diletta Leotta e Loris Karius. La conduttrice tv e il portiere tedesco del Newcastle United, che proprio oggi festeggia 31 anni, si sono uniti in matrimonio nella suggestiva cornice delle isole Eolie. Ad assistere alla cerimonia circa 160 invitati, tra cui la primogenita della coppia, Aria , nata ad agosto 2023. Dopo la cerimonia, ricevimento esclusivo al Therasia Resort, sull'isola di Vulcano, nella struttura a picco sul mare con vista sui Faraglioni. Tantissimi gli ospiti vip: da Elodie a Chiara Ferragni che, nelle sue storie su Instagram ha immortalato anche l'arrivo della sposa.

Elodie damigella d'onore

Al ricevimento nel lussuoso resort di Vulcano, interamente prenotato dalla coppia per l'evento e con prezzi da menù oltre i 1.500 euro a persona, uno dei momenti più attesi è senza dubbio l'esibizione della cantante Elodie, scelta come damigella d'onore. Tra i vip invitati, Chiara Ferragni è stata tra le prime ad arrivare in Sicilia nei giorni scorsi, single e senza figli al seguito. E ha condiviso un pranzo vista mare "pre-matrimonio" con l'amica Diletta. Folta la lista di volti noti che hanno preso parte alle celebrazioni. Tra loro Elisabetta Canalis, Michelle Hunziker insieme alla figlia Aurora Ramazzotti, Elena Barolo e i due youtuber Luì e Sofi. Presenti alla cerimonia anche l'attore Luca Argentero con Cristina Marino, i calciatori Claudio Marchisio e Alvaro Morata e la moglie Alice Campello. E, ancora, Rossella Fiamingo con il campione di nuoto Gregorio Paltrinieri.



Il White Party prima delle nozze

Già ieri la coppia Leotta-Karius aveva accolto alcuni degli ospiti per un white party. A inizio mese la conduttrice aveva festeggiato l'addio al nubilato sull'isola di Ibiza, nelle Baleari, con un ristretto gruppo di amiche. Assente Elodie, impegnata nella promozione del nuovo singolo Black Nirvana.

La proposta di matrimonio

Diletta e Loris avevano annunciato le nozze soltanto pochi mesi fa, anche se la proposta risaliva all'estate scorsa, prima della nascita della primogenita Aria. In una foto sui social spiccava un anello di fidanzamento e la didascalia: "Ho detto sì".

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24