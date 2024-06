Diletta Leotta, manca poco al matrimonio con Loris Karius

Sempre più vicini al "per sempre". Diletta Leotta e Loris Karius sono a un passo dalle promesse e sono più felici e più belli che mai. L'atmosfera è da sogno alla vigilia del matrimonio che, come è noto ai fan della coppia vip, è fissato per sabato 22 giugno a Vulcano.

La conduttrice TV, mamma della piccola Aria, lo aveva annunciato lo scorso gennaio, spiegando come la proposta di matrimonio risalisse per la verità a diversi mesi prima. A poche ore dal grande giorno l'atmosfera è rilassata e tutto sembra essere pronto. Ecco i dettagli e le anticipazioni sugli invitati.



Diletta Leotta sposa a Vulcano il 22 giugno

"Mi sposo a giugno": così Diletta Leotta ha risposto ad Antonella Clerici all'inizio di marzo alla sua domanda sull'esistenza di una data per le nozze. Il volto di DAZN ha spiegato di non avere ancora scelto il vestito, e di essere in quella fase di "panico" che precede un matrimonio, con tutto da organizzare e ogni dettaglio da scegliere con cura. La proposta di matrimonio risale alla scorsa estate, ma la coppia ha deciso di viversi in tutta tranquillità la gravidanza e la nascita di Aria, rimandando ogni annuncio. Solamente il 31 gennaio, Diletta ha confessato ai fan la novità, scrivendo su Instagram: "I said yes". Del resto, che i due facessero sul serio, era evidente. Diletta è rimasta incinta pochi mesi dopo aver conosciuto Loris, e lo ha sempre definito l'uomo della sua vita. Sin dal loro primo incontro. Lo sapeva, che sarebbe stato il padre dei suoi figli. Che lo avrebbe sposato, che con lui avrebbe messo radici. Come nella più romantica delle favole.

Nozze a Vulcano per 160 invitati vip

Diletta Leotta e Loris Karius si sposeranno nelle Isole Eolie. La location scelta è l’hotel a 5 stelle Therasia Resort di Vulcano, affacciato sul magico tramonto sui faraglioni, prenotato interamente dalla coppia per l'evento.

Alle celebrazioni di rito e al party seguente sono attesi circa centosessanta invitati, una guest list che include, come è logico, gli amici della coppia appartenenti al mondo dello spettacolo e dello sport.

Elodie, grande amica della sposa, sarà la damigella d'onore. Ci saranno anche Luca Argentero e Cristina Marino, Alice Campello e Alvaro Morata e tanti altri, da Claudio Marchisio a Eleonora Berlusconi.

La conduttrice di DAZN e il portiere del Newcastle, che forse atterreranno in elicottero e scatteranno uno shooting fotografico tra promontori e panorami mozzafiato, avevano fatto un sopralluogo già lo scorso ottobre in compagnia della figlia Aria e della mamma di lei, Ofelia Castorina. “Nel mio posto del cuore”, aveva scritto allora sui social la futura sposa. Ormai ci siamo quasi, il conto alla rovescia è già cominciato!