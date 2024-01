Diletta Leotta sposa Loris Karius e scrive: "I said yes!"

La popolare presentatrice televisiva ha raccontato in un post le emozioni di una proposta di nozze arrivata la scorsa estate, quando aveva ancora il pancione. Lei e il portiere del Newcastle pronti a dare ufficialità alla loro famiglia



Diletta Leotta e Loris Karius andranno all'altare, la presentatrice televisiva amatissima dal pubblico social lo ha annunciato lei stessa con un post su Instagram che sta raccogliendo migliaia di commenti con gli auguri e le congratulazioni per lei e il suo compagno, papà della piccola Aria nata lo scorso agosto.

In controtendenza rispetto a tutti i vip dei social media, Leotta non ha condiviso l'importante aggiornamento sulla sua vita privata in tempo reale ma ha atteso qualche mese prima di dire a tutti delle nozze. Il motivo? Lei e il suo promesso sposo avevano intenzione di godersi con calma la nascita della loro bambina.

Il racconto della notte magica della proposta

Diletta Leotta ha mantenuto il segreto per mesi a proposito della proposta di matrimonio fatta da Loris Karius a cui ha risposto con un sì convinto ed entusiasta.

“I said yes!” ha scritto la trentaduenne catanese in un post su Instagram nel quale ha raccontato brevemente come sono andate le cose nel giorno in cui il portiere del Newcastle le ha chiesto di diventare sua moglie.

“In queste foto ero la donna più felice del mondo, con Loris e con Aria che stava arrivando”, ha scritto Leotta che ha pubblicato solo adesso le foto di una notte magica vissuta la scorsa estate in compagnia del suo amore con cui fa coppia dalla fine del 2022.

La presentatrice ha scelto tre scatti della notte in cui Karius le ha chiesto ufficialmente la mano infilandole l'anello al dito (ben visibile in tutte le pose). Leotta, con i capelli mossi, il viso abbronzato e vestita con un miniabito bianco con la scollatura bordata di piume, sembra davvero al settimo cielo tra le braccia dello sportivo con cui è decisa a dare una forma concreta alla sua famiglia. “Siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia!”, ha scritto il volto di Dazn che ha condito il suo post con una citazione che ben descrive la sua gioia in questo momento. La frase è “Quando sei felice facci caso”. leggi anche Diletta Leotta, Federica Pellegrini nel podcast Mamma Dilettante 2

L'annuncio mesi dopo la nascita di Aria Diletta Leotta che lo scorso 16 agosto è diventata mamma di Aria, nata nel giorno del suo stesso compleanno, ha deciso insieme al papà della bambina di non cedere alle distrazioni legate alla preparazione di un matrimonio per dedicare tutte le sue attenzioni alla sua prima figlia.

È lecito pensare che sia lei che il suo fidanzato stiano pianificando i dettagli delle nozze ma entrambi hanno deciso di pensare prima alla bambina, probabilmente posticipando l'organizzazione dell'evento di qualche mese.

Con l'annuncio social del matrimonio, però, la macchina può dirsi avviata e sono in tanti a interrogarsi sulla data del fatidico sì che non è stata ancora divulgata ma magari è stata già segnata in agenda.

Non resta che attendere godendosi la pioggia di messaggi rivolti alla coppia felice, molti dei quali provengono dai volti noti del mondo dello spettacolo, da Chiara Francini a Chiara Ferragni a Cristina Marino. leggi anche Diletta Leotta e Loris Karius, vacanza da genitori a Vulcano

