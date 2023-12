Diletta Leotta, Federica Pellegrini nel podcast Mamma Dilettante 2

Al via la seconda stagione di Mamma Dilettante, il podcast sulla maternità condotto da Diletta Leotta: dieci puntate disponibili il lunedì e il giovedì su YouTube e sulle principali piattaforme di streaming. Ospite del primo episodio, rilasciato il 18 dicembre, è Federica Pellegrini, campionessa olimpionica di nuoto che aspetta la sua prima figlia e parla della scelta di partorire in acqua e dell’importanza che lo sport dovrà avere nella crescita della sua bambina. “Ho scelto Federica perché è incinta per cui è stato come un passaggio di testimone - spiega Leotta in un’intervista all’Adnkronos - ho voluto iniziare il programma con una mamma in dolce attesa perché nell’ultima puntata di Mamma Dilettante in cui avevo come ospite Michelle Hunziker, io ero ancora incinta, ed è stato come un passaggio di consegne. Chiacchierare con lei è stato bellissimo perché appena quattro mesi fa è nata Aria e quindi tutte le sensazioni che ha Federica le ho ancora io e sono molto nitide nella mia memoria. È stato meraviglioso ricordarle con lei che è incinta di 9 mesi”.