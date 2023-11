Diletta Leotta e Loris Karius in vacanza a Dubai con la figlia Aria

Tra le mete più gettonate da vip per una fuga, nei mesi più freddi, c'è senza dubbio Dubai. Ed è proprio a Dubai che Diletta Leotta e Loris Karius sono volati, insieme alla figlioletta Aria.

Mini-vacanza in famiglia

Un costume intero rosso e, tra le braccia, la sua amatissima bambina: Diletta Leotta è raggiante, e più felice che mai, nell'ultimo scatto pubblicato su Instagram. Dietro di lei, con le mani suoi suoi fianchi, il compagno Loris Karius. I due, diventati genitori di Aria lo scorso 16 agosto, si sono regalati una breve vacanza a Dubai, prendendosi una pausa da rispettivi impegni lavorativi (Diletta è il volto di Dazn, Loris il secondo portiere del Newcastle). Per loro, infatti, ogni occasione è buona per vivere la nuova vita in famiglia: durante la settimana abitano lontani, uno in Inghilterra e l'altra in Italia. Va da sé che, appena se ne presenti l'occasione, volino da qualche parte insieme, godendosi la piccola.