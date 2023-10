Diletta Leotta ed Elodie insieme per una domenica sul lago di Como

Gita fuori porta per Diletta Leotta ( FOTO ) ed Elodie . La conduttrice, modella e speaker radiofonica ha condiviso alcune foto della domenica trascorsa sul lago di Como in compagnia della piccola Aria e delle amiche.

Gli scatti hanno ricevuto oltre 200.000 like e numerosi commenti, tra i quali quello di Chiara Ferragni e Antonella Clerici che ha scritto: “Che quartetto”.

Nel frattempo Elodie (FOTO) ha pubblicato il mixtape Red Light, anticipato dal singolo A fari spenti. Il progetto discografico è arrivato dopo il successo di OK. Respira contenente i singoli Bagno a mezzanotte, Tribale e Due, quest’ultimo presentato in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 73° edizione del Festival di Sanremo.