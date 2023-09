Chiara Ferragni, Elodie e Diletta Leotta a cena insieme a Milano. FOTO

Ieri sera l'imprenditrice Chiara Ferragni si è intrattenuta con alcune amiche: Elodie, Diletta Leotta e Francesca Muggeri, con le quali l'influencer si è concessa una pausa ad alto tasso di glamour e gusto, andando a cena fuori vestite in maniera trendy e raffinata. Un mix di look elegante 'n' dark per due (Ferragni ed Elodie), graffiante animalier per l'altra (Leotta) e brillante con cristalli per l'altra ancora (Francesca Muggeri, una delle fondatrici di Whoopsee) ha arricchito di charme questa uscita tra donne

Ieri sera, mercoledì 6 settembre, l'imprenditrice Chiara Ferragni si è intrattenuta con alcune amiche: Elodie, Diletta Leotta e Francesca Muggeri. Con loro, Ferragni si è concessa una pausa ad alto tasso di glamour e gusto, andando a cena fuori.

Un mix di look raffinato e dark per due di loro (Ferragni ed Elodie), graffiante animalier per l'altra (Leotta) e brillante con cristalli per l'altra ancora (Francesca Muggeri, una delle fondatrici di Whoopsee) ha arricchito di charme questa uscita tra donne. In fondo a questo articolo potete guardare i tanti scatti condivisi dalle protagoniste della serata meneghina.



Chiara Ferragni, rientrata da poco a Milano dopo aver passato tutto agosto a Ibiza con la sua famiglia (Fedez, Leone e Vittoria), ha deciso di concedersi un tuffo non nel mare di Ibiza ma di certo nel mare del glamour targato Darsena, Navigli & Co., ossia Milano.

È un periodo molto intenso per l’imprenditrice e influencer, che pochi giorni fa ha condiviso su Instagram le immagini del primo giorno di scuola dei figli, da lei accompagnati a scuola, mentre il prossimo weekend presenzierà chiaramente al matrimonio della sorella Francesca, di cui anzi sarà grande protagonista…



È stata Chiara Ferragni, pare, a organizzare la serata speciale tra “girls”, uscendo con le care amiche Elodie, Diletta Leotta e Francesca Muggeri. E dato che parliamo dell’influencer numero uno d’Italia (e non solo d’Italia, dato che la sua fama sconfina ovunque), ovviamente l’uscita tra donne è stata ben documentata e condivisa in rete. "Girlz dinner" si legge nella didascalia a corredo della serie di immagini che immortalano le bellissime e divertitissime amiche. Non solo loro, ma anche due amici: il make-up artist Manuele Mameli e lo stylist Fabio Maria Damato. Che la serata sia la spia di qualche collaborazione in vista? In rete c'è chi se lo chiede.