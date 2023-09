Chiara Ferragni e Fedez, primo giorno di scuola per i figli

Primo giorno di scuola elementare per Leone e di scuola materna per Vittoria , Chiara Ferragni e Fedez hanno raccontato la mattinata commovente con una serie di foto condivise sui profili Instagram.

ferragnez, leone e vittoria a scuola

Una giornata che sicuramente rimarrà nei ricordi del piccolo Leone. Il primogenito di Fedez e Chiara Ferragni si è seduto per la prima volta tra i banchi della scuola elementare, debutto alla scuola materna per Vittoria. La coppia ha immortalato la mattinata con una serie di foto, l'imprenditrice ha scritto: “Primo giorno di scuola elementare per Leo e primo giorno di scuola materna per Vitto. È stata una mattina emozionante”.