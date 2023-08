The Ferragnez a Sanremo, il trailer della puntata speciale

Le immagini della clip diffusa in anteprima dall'imprenditrice mostrano i retroscena degli eventi della settimana del Festival di Sanremo 2023. Sanremo Special sarà disponibile in streaming dal 14 settembre

A sette mesi dal Festival di Sanremo 2023 Chiara Ferragni e Fedez tornano a parlare della loro esperienza durante i giorni della kermesse musicale ligure nella nuova puntata di The Ferragnez: Sanremo Special disponibile dal 14 settembre su Prime Video - contenuto visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now, tramite la app Smart Stick. L'episodio, di cui ora è online il trailer, segue le puntate di The Ferragnez 2 ed è interamente dedicato ai fatti della settimana del Festival, giorni in cui la coppia di star italiane è stata al centro delle cronache. Ecco le anticipazioni sulla puntata, imperdibile per i fan e i follower dell'imprenditrice e del rapper.





La puntata speciale dal 14 settembre

Tutti ricordano le apparizioni pubbliche di Chiara Ferragni e Fedez al Festival di Sanremo 2023 - evento a cui hanno preso parte con ruoli differenti: lei come co-conduttrice della prima e dell'ultima serata, lui anche come guest star sul palco - ma quasi nessuno sa cosa hanno significato davvero quei giorni per i due artisti, tra i più chiacchierati durante e dopo la kermesse.

L'impegno, la preparazione prima dell'evento, le emozioni e le cause di quella che, a un certo punto, è sembrata una vera e propria crisi coniugale, sono ora gli argomenti principali di Sanremo Special, episodio lungo di The Ferragnez, che si associa idealmente alla seconda stagione del reality show con protagonista la famiglia dell'imprenditrice digitale cremonese in onda su Prime Video dal 2021.

Sanremo Special risponde alla curiosità degli spettatori che hanno seguito la stagione due della serie reality (che si era interrotta col racconto dell'estate del 2022, quando Ferragni aveva iniziato a preparare la sua partecipazione sanremese) ma può essere visto anche da chi non ha seguito lo show e vuole saperne di più sui retroscena di una settimana cruciale per il mondo dello spettacolo nostrano dove tutti, più o meno, si fermano per seguire gli sviluppi del Festival della canzone italiana, lo show nazionale più conosciuto al mondo.

Così introducono il Festival di Sanremo sia Fedez che Chiara Ferragni nel trailer dello show in streaming e, sempre davanti alle telecamere, provano a raccontare quello che ancora non sappiamo su ciò che è accaduto lo scorso febbraio. vedi anche The Ferragnez 2, folla a Milano per la premiere con Ferragni e Fedez

I retroscena della settimana di Sanremo

Come sapranno gli appassionati del Festival e i follower dei Ferragnez, Fedez e Ferragni sono stati parecchio in vista durante lo scorso Sanremo per motivi diversi. Dai commenti al debutto dell'imprenditrice nelle vesti inedite di presentatrice televisiva, a quelli sui suoi look d'alta moda colmi di messaggi femministi scelti per le varie serate, alle incursioni di Fedez sul palco, prima ospite degli Articolo 31 e poi di Rosa Chemical (con cui c'è stato un discusso bacio), i Ferragnez in quei giorni hanno attirato l'attenzione del pubblico anche per le difficoltà affrontate come coppia.

Nella clip i due confermano di aver attraversato una crisi e nelle immagini montate Fedez ammette di aver turbato la tranquillità di sua moglie in quella che è stata probabilmente la prova professionale più impegnativa della sua carriera. La puntata speciale promette dunque scintille, rivelazioni e parecchie spiegazioni da parte dei due coniugi più seguiti dei social, tra cui sembra essere tornato il sereno ma che sono, come sempre, intenzionati a non omettere niente della loro quotidianità per i fan che li seguono e che li sostengono da sempre. approfondimento Sanremo, Rosa Chemical parla del bacio a Fedez: “Nulla di preparato”

