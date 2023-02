Sanremo, Rosa Chemical parla del bacio a Fedez: “Nulla di preparato”

Rosa Chemical, pseudonimo di Manuel Franco Rocati, è il cantautore in gara a Sanremo che in queste ore sta facendo parlare di sé soprattutto per il bacio dato al marito di Chiara Ferragni. "Sto ancora pensando a quel bacio, se basta così poco per far parlare solo di quello, direi che ho fatto benissimo a farlo”, ha affermato l’artista durante un'intervista in diretta su RTL 102.5 all'Indignato Speciale, con Enrico Galletti, Barbara Sala e Luigi Santarelli

"Sto ancora pensando a quel bacio, se basta così poco per far parlare solo di quello, direi che ho fatto benissimo a farlo”, ha affermato l’artista durante un'intervista in diretta su RTL 102.5 all'Indignato Speciale, con Enrico Galletti, Barbara Sala e Luigi Santarelli.

Dopo le polemiche per il bacio dato al marito di Chiara Ferragni, Rosa Chemical ha voluto spiegare che non si è trattato di un gesto preparato prima della finale.

"Non ci siamo messi d'accordo, nulla di preparato in quel bacio. Era una perfomance, siamo artisti e facciamo anche quello”, ha detto Rosa Chemical all'Indignato Speciale su RTL 102.5. “Io al Festival volevo mandare un messaggio di amore, di libertà e di uguaglianza. Se sono arrivato ottavo dopo tutte quelle polemiche, significa che mi hanno capito e che il messaggio è arrivato”, ha aggiunto il cantante.

Alla domanda se Chiara Ferragni si fosse arrabbiata per quel bacio, l'artista risponde così: "Non mi sono confrontato con lei, spero che non sia arrabbiata".

Si dice assolutamente soddisfatto di come per lui sia andato questo Festival: “Hanno parlato di me in politica, la canzone è piaciuta tanto, c'è stata tanta libertà, quindi ho vinto io il Festival”.