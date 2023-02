La quinta serata del Festival di Sanremo in 10 momenti da ricordare

2/10 ©Getty

All'Ariston arrivano come super ospiti i Depeche Mode. Senza Andy Fletcher scomparso lo scorso maggio, il gruppo presenta in anteprima mondiale il nuovo singolo Ghosts Again. Martin Gore e Dave Gahan chiudono l’esibizione con uno dei loro più grandi successi, Personal Jesus

